ميقاتي: أي تقصير قد يُرتكب من أي وزير في حكومتي سيَنسحب حُكماً على الحكومة ورئيسها ويُشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها كما أن هذا الأمر يعرّض الحكومة كلّ الحكومة رئيساً وأعضاء للمُساءلة.

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