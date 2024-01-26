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ميقاتي: موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:14
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ميقاتي: نجدد تأكيدنا التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية ونطالب بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملاً والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949
lebanon 24
26/01/2024 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية ولتطبق كل القرارات الدولية بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949 وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب
lebanon 24
26/01/2024 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تحدثنا عن الوضع في الجنوب وشرحنا لصاحب الغبطة ما تمر به المنطقة وكان تأكيد على ان الحل في الجنوب موجود بتنفيذ القرارات الدولية من الهدنة الى القرار 1701 شرط ان يلتزم العدو الاسرائيلي بها
lebanon 24
26/01/2024 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل
lebanon 24
26/01/2024 19:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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