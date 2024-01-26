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ميقاتي: لإعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:16
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ميقاتي: في الاشهر المقبلة ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق عبر الامم المتحدة على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي
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26/01/2024 19:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2024 19:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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