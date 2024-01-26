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ميقاتي: لمبادرة دولية تهدف إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:16
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