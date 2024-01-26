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ميقاتي: سعينا ولا نزال للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة منذ العام 2019 وابرزها توقف المصارف وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:19
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ميقاتي: إن اقرار الموازنة في موعدها الدستوري يصبّ في خطة الحكومة الهادفة الى تمكين الاستقرار ما يؤثر ايجابياً على الاوضاع المعيشية في البلاد ويدعم حركة النهوض والنمو الاقتصادي لمحاربة التضخم ومعالجة مسألة الدين العام وتجنب التدهور في سعر الصرف
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26/01/2024 19:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2024 19:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2024 19:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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