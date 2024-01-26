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ميقاتي: نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها اعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:24
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ميقاتي: لماذا تحميل الموازنة أكثر من اطارها العملي؟ مع ذلك يبقى الاستماع الى وجهات النظر المختلفة والاقتراحات عملا بناء ويفيد المصلحة العامة اذا أتى بعيدا عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية.
lebanon 24
26/01/2024 19:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2024 19:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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