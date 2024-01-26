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ميقاتي: الادارة تتناقص إما بفعل التقاعد او الاستقالة أما في ما يتعلق بالتكليف او الوكالة في الفئة الاولى عند الشغور

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:27
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ميقاتي: لقد أثار بعض النواب موضوع الادارة عبر المطالبة بارسال مسح شامل عن الادارة الى المجلس النيابي وقد لبينا الطلب وارسلنا دراسة كاملة من حوالى 200 صفحة عن واقع الادارة كاملاً ولم نسمع بعد اي ملاحظة
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