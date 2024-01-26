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ميقاتي: الحكومة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والنقل قامت بإبرام مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش لإجراء مسح شامل جديد لكامل إشغالات الأملاك البحرية ومكننة هذه المعلومات

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:29
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ميقاتي: بالنسبة لملف الأملاك العامة البحرية فإن الإيرادات المقدرة سابقاً كانت تناهز 56 مليار ل.ل. فقط ولكن جراء قيام الحكومة بإصدار المرسوم 11258/2023 فإن الإيرادات المقدرة ضمن مشروع موازنة العام 2024 أصبحت بحدود 2550 مليار ل.ل.
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