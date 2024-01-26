ميقاتي: الاصلاحات المرجوة للنهوض بالاقتصاد تمرّ عبر تشريع قوانين مستقلّة عن الموازنة كانت الحكومة قد أحالت بعضها الى المجلس الكريم بانتظار اقرارها والبعض الاخر سيرسل الى المجلس النيابي الكريم في الاسابيع المقبلة

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