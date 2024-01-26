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ميقاتي: لماذا تحميل الموازنة أكثر من اطارها العملي؟ مع ذلك يبقى الاستماع الى وجهات النظر المختلفة والاقتراحات عملا بناء ويفيد المصلحة العامة اذا أتى بعيدا عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية.
Lebanon 24
26-01-2024
|
08:34
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