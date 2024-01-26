ميقاتي: لماذا تحميل الموازنة أكثر من اطارها العملي؟ مع ذلك يبقى الاستماع الى وجهات النظر المختلفة والاقتراحات عملا بناء ويفيد المصلحة العامة اذا أتى بعيدا عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية.

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