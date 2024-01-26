ميقاتي: نحن لا نخفي هذا الموضوع او نتنكر له بل طالبنا بما من شأنه أن يؤمن انتظام وضعية تلك السلف من الناحيتين المالية والقانونية عبر مشروع قانون أقرته الحكومة وارسل الى مجلسكم الموقّر

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