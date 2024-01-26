ميقاتي: كان هناك حرص على عدم احداث حاجات تمويلية تفوق الامكانات المتاحة مما ساهم في تحفيز الاستقرار في سعر الصرف واعادة تعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية

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