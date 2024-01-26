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ميقاتي: هنا نشير الى انتقاد بعض السادة النواب بشأن "التلاعب في أرقام الموازنة وموازنة عجزها 0% ونحن على يقين أن الاعتمادات لا تلحظ خدمة الدين المترتبّة فعليا والمتأخرات في هذا المجال

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:39
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ميقاتي: هنا نشير الى انتقاد بعض السادة النواب بشأن "التلاعب في أرقام الموازنة وموازنة عجزها 0% ونحن على يقين أن الاعتمادات لا تلحظ خدمة الدين المترتبّة فعليا والمتأخرات في هذا المجال
lebanon 24
26/01/2024 19:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اليوم نناقش الموازنة التي ارسلناها في المهل الزمنية المطلوبة اما بالنسبة الى مشاريع القوانين المرسلة وخطة التعافي فليتها كانت مرتبطة بمهل لكي تكون حافزاً للاسراع في درسها في مجلس النواب ونحن على استعداد لدرسها معاً ونقبل بأي اقتراح لتمويلها
lebanon 24
26/01/2024 19:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مجلس النواب: لا بدّ أن أتقدم بالشكر من لجنة المال والموازنة ورئيسها على العمل الذي تم القيام به بشأن الموازنة
lebanon 24
26/01/2024 19:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني فليس هناك من زيادة ضرائب تذكر وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب
lebanon 24
26/01/2024 19:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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