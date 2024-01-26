ميقاتي: إن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني فليس هناك من زيادة ضرائب تذكر وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب

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