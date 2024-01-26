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ميقاتي: إن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني فليس هناك من زيادة ضرائب تذكر وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:40
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رئيس لجنة المال والموازنة: وحّدنا المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا يراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة
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26/01/2024 19:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: مشروع قانون الموازنة تميز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وتعديل القائم منها كما تميز بالعشوائية أيضاً في لحظ بعض الاعتمادات مما استدعى تصويباً للنصوص من جهة وإعادة توزيع للاعتمادات حيث دعت الحاجة
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26/01/2024 19:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا بد من الإشارة ان النجاح في تأمين استقرار سعر الصرف ابتداء من أيار 2023 اتى نتيجة للتحسن الجذري في إيرادات الخزينة من جراء تصحيح الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، وعلى أثر ادارة مالية متحفّظة وهذا الأمر سمح بلجم التقلّبات الحادّة
lebanon 24
26/01/2024 19:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي
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26/01/2024 19:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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