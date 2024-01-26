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ميقاتي: إن السلطات المالية لا تسعى الى فرض عبء ضريبي اضافي على كاهل المواطن كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الايحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:41
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ميقاتي: ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور
lebanon 24
26/01/2024 19:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أكدت لصاحب الغبطة أن هدف الحكومة منذ الشغور وحتى انتخاب رئيس للجمهورية ليس الاستئثار بصلاحيات رئاسة الجمهورية بل بتسيير عمل المواطنين للمحافظة على التوازن الوطني وصيانة هذا التوازن
lebanon 24
26/01/2024 19:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نعمل على تسيير أمور كل الوزارات حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه
lebanon 24
26/01/2024 19:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل فالبلد يحتاج الى جهد ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة
lebanon 24
26/01/2024 19:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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