ميقاتي: إن السلطات المالية لا تسعى الى فرض عبء ضريبي اضافي على كاهل المواطن كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الايحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات

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