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عدد من أعضاء مجلس النواب الفرنسي يعلنون التوجه إلى رفح المصرية في الرابع من شباط المقبل للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:41
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