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الخارجية العمانية: نرحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل ونشدد على الالتزام بها (الشرق)

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:47
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