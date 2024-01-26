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الخارجية الأميركية: منزعجون من مزاعم تورط 12 موظفا في الأونروا بهجوم حماس في 7 تشرين الأول

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:48
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