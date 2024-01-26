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هيئة بحرية بريطانية تقول في مذكرة إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن (رويترز)

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:24
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