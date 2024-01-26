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وزارة الخارجية الروسية: المحكمة الدولية اعترفت بأن حجم معاناة السكان المدنيين في غزة يبرر إثارة مسألة الإبادة الجماعية

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:39
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