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بيان فرنسي ألماني بريطاني يقول إن إيران استخدمت في مهمة فضائية تكنولوجيا ضرورية لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى (رويترز)

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:44
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