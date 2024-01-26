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مجلس النواب يُصادق حتى الآن على 47 بنداً من أصل 96 في مشروع الموازنة وهناك توجه لرفع الجلسة إلى يوم غد السبت

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:49
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