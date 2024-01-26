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الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مواقع في القطاع (الجزيرة)
Lebanon 24
26-01-2024
|
14:20
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