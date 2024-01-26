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مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لـ"الجزيرة": قرار المحكمة اليوم يضغط على من يعطلون اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن

Lebanon 24
26-01-2024 | 15:15
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