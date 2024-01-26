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هدف عسكري إسرائيلي بالقرب من مستوطنة "عرب العرامشة" في الجليل الغربي تعرّض لنيران مباشرة (الميادين)

Lebanon 24
26-01-2024 | 15:39
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