Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: قرار محكمة العدل ورود الفعل العدائية الإسرائيلية يشيران لاستمرار عنف اسرائيل وعدم التزامها بالقوانين الدولية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الأمين العام يؤمن بأنه يجب احترام قرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بها (الجزيرة)
lebanon 24
27/01/2024 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ردود الفعل بشأن قرار محكمة العدل الدولية بدعوى ضد إسرائيل
lebanon 24
27/01/2024 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية المصرية: نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية وكنّا تتطلع لأن يطالب بوقف لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
27/01/2024 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: نرحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل ونشدد على الالتزام بها (الشرق)
lebanon 24
27/01/2024 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2024-01-26
19:46 | 2024-01-26
19:21 | 2024-01-26
19:15 | 2024-01-26
18:37 | 2024-01-26
18:32 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24