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هيئة المحلفين في نيويورك: يجب على ترامب أن يدفع للكاتبة "إي جين كارول" 65 مليون دولار كتعويضات عقابية (الشرق)

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:43
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