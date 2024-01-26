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قصف مدفعي صهيوني يستهدف الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل و سقوط عدد من قذائف الهاون على بلدة كفركلا

Lebanon 24
26-01-2024 | 17:16
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