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وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيداً و310 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
27-01-2024 | 05:23
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