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سفير باكستان الجديد لدى طهران يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني (الميادين)

Lebanon 24
27-01-2024 | 07:49
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