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فايننشيال تايمز: القادة الفلسطينيون لا يعترضون على حكومة تكنوقراط لكنهم يريدون ضمانات سياسية لإقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
27-01-2024
|
10:43
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