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فايننشيال تايمز: القادة الفلسطينيون لا يعترضون على حكومة تكنوقراط لكنهم يريدون ضمانات سياسية لإقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
27-01-2024 | 10:43
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