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تظاهرة في كفار سابا شمال تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-01-2024 | 11:21
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