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البيت الأبيض: سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني لاستخدام بكين نفوذها لدى إيران لوقف الهجمات في البحر الأحمر
Lebanon 24
27-01-2024
|
11:29
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