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رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: بن غفير عدو الدولة ويريد مع سموتريش إبادة الفلسطينيين

Lebanon 24
27-01-2024 | 11:36
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