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الرئاسة الفلسطينية للعربية: المشكلة ليست بحكومتنا بل في تهرب إسرائيل من التزاماتها

Lebanon 24
27-01-2024 | 12:24
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