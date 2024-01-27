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نتنياهو: العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد ولكل بلد مصالحه التي يقلق بشأنها

Lebanon 24
27-01-2024 | 13:07
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