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مصادر سياسية إسرائيلية تؤكد رفض مصر طلب إسرائيل دخول قواتها مدينة رفح ومحور فيلادلفيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:10
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