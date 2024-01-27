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وزارة الصحة بغزة: الأهالي اضطروا إلى دفن 150 من الشهداء في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس نتيجة حصار القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:18
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