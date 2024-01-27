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المتحدث السابق باسم الأونروا كريس غانيس: الأونروا تواجه تهديدا وجوديا الليلة وهي وكالة يجب أن تبقى وسوف تبقى

Lebanon 24
27-01-2024 | 15:14
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