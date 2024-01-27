Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة البريطانية: ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
27-01-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع البريطانية: أكثر من 40 هجوما في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني (العربية)
lebanon 24
28/01/2024 06:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وسوناك يؤكدان التزامهما بحرية الملاحة في البحر الأحمر وحماية السفن من هجمات الحوثيين
lebanon 24
28/01/2024 06:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن وسوناك يؤكدان التزامهما بحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين
lebanon 24
28/01/2024 06:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
توافق أولي بالاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر (العربية)
lebanon 24
28/01/2024 06:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:11 | 2024-01-27
23:08 | 2024-01-27
16:43 | 2024-01-27
15:58 | 2024-01-27
15:46 | 2024-01-27
15:40 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24