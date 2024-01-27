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رويترز عن المفوض العام لوكالة الأونروا: أدعو الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها

Lebanon 24
27-01-2024 | 15:36
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