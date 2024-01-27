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قوات إسرائيلية خاصة تتحصن داخل منزل في حي الهدف بمخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة(الجزيرة)

Lebanon 24
27-01-2024 | 23:58
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