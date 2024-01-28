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الهلال الأحمر الفلسطيني: الطواقم الطبية في مستشفى الأمل في خان يونس لا يمكنها إجراء عمليات جراحية جراء نفاذ مخزون الأوكسجين(الحرة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 03:23
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