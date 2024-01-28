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وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري سيجتمعان للتشاور ومتابعة الملف السياسي (العربية)

Lebanon 24
28-01-2024 | 05:36
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