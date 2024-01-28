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الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي تقودها إسرائيل ضد "الأونروا" وتقول إنها تهدف لتصفية قضية اللاجئين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-01-2024 | 06:27
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