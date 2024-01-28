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وزارة الدفاع البريطانية: لا يمكن القبول بهجمات الحوثيين أو التسامح معها ومن واجبنا حماية الملاحة في البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 06:51
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