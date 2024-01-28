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الهيئة العامة للكنيست تصوت غدا على مقترح لحجب الثقة عن الحكومة قدمه زعيم المعارضة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 08:46
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