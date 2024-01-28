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شبكة NBC عن مسؤولين: إدارة بايدن تناقش إيقاف أو إبطاء شحنات أسلحة لإسرائيل للضغط عليها بهدف تقليص العملية العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 08:51
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