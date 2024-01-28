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كتائب شهداء الأقصى تعلن استشهاد قائد كتيبة الرضوان محمد نافذ بعد إصابته أثناء الاشتباكات مع قوات العدو الإسرائيلي في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 09:54
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