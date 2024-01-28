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24 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس خلال الساعات الـ 24 الماضية (الجزيرة)

Lebanon 24
28-01-2024 | 10:44
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